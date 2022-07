Arma apontada à namorada e revista fora do carro: polícia manda parar craque do Milan e dá nisto

A carregar o vídeo ...

Timoué Bakayoko, médio defensivo do Chelsea que na última época jogou emprestado ao Milan, passou por um momento insólito em Milão, no último dia 3, com as imagens do sucedido a serem divulgadas esta manhã nas redes sociais em Itália. O jogador francês foi mandado parar pela polícia no centro da cidade, foi revistado fora do carro e uma arma foi inclusivamente apontada à sua companheira, que estava no veículo. Os agentes depois aperceberam de quem se tratava e pediram-lhe desculpa. Ao que parece as autoridades procuravam os autores de um tiroteio entre senegaleses e o carro do jogador era parecido com o dos indivíduos em fuga. (Vídeo Twitter)