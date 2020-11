Arrepiante: a homenagem que deixou a filha de Maradona em lágrimas

A carregar o vídeo ...

O Boca Juniors entrou este domingo em campo diante do Newell's Old Boy, em jogo da Taça Diego Maradona. Com o nome de 'El D10S' nas costas, Edwin Cardona abriu o marcador do encontro com um excelente livre direto. Na sequência, o colombiano dirigiu-se à tribuna 10 da 'Bombonera', local onde a filha de Diego Maradona assiste ao encontro, e fez uma sentida homenagem ao ex-internacional argentino. [Vídeo: Twitter]