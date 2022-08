Arrepiante: adeptos da Roma em êxtase no regresso ao Estádio Olímpico e a cara de Dybala... diz tudo

A carregar o vídeo ...

A Roma, de José Mourinho, goleou este domingo o Shakhtar Donetsk (5-0) no regresso ao Estádio Olímpico, num jogo particular marcado pelo apoio arrepiante dos adeptos giallorossi, que antes do apito inicial cantaram o hino do clube em uníssono. Ora, Dybala foi um dos jogadores captados pelas câmaras durante o momento, e a expressão de aprovação do argentino... diz tudo. Recorde-se que a temporada da Roma arranca oficialmente no próximo domingo, dia 14, na visita ao terreno da Salernitana para a Serie A. (Vídeo: Roma)