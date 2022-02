Arrepiante: adeptos do Sporting aplaudiram a equipa no fim durante largos minutos

A carregar o vídeo ...

Apesar da goleada sofrida em casa frente ao Manchester City (0-5), os adeptos do Sporting renderam-se à equipa no fim e aplaudiram-na durante largos minutos, com cânticos como "nós acreditamos em vocês" e ou "queremos o Sporting campeão". Um momento arrepiante em Alvalade, que começou nos descontos e prolongou-se para lá do apito final. Nota também para o abraço entre Rúben Amorim e Guardiola após o apito final, ou entre o treinador leonino e Bernardo Silva.