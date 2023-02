A carregar o vídeo ...

Viveram-se, esta quinta-feira, momentos de grande emoção antes do duelo da Conference League entre Trabzonspor e Basileia (1-0), altura em que os adeptos da equipa da casa ergueram um mosaico de apoio às forças de intervenção e de homenagem às vítimas do sismo na Turquia, mostrando a imagem de um dos 'heróis' dos resgates com um bebé ao colo. (Vídeo: Twitter)