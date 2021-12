Arrepiante: adeptos prestam homenagem a Lisandro López e ex-FC Porto não conteve as lágrimas

A carregar o vídeo ...

Aos 38 anos, Lisandro López despediu-se este sábado dos adeptos do Racing Avellaneda, numa partida diante do Godoy Cruz que ficou marcada por uma intensa e emocionante homenagem. Aos 15 minutos (em alusão ao número de camisola do avançado), os fãs levantaram-se e prestaram tributo a Licha, que momentos depois foi substituído. Aí, nova ovação, que deixou o jogador argentino em lágrimas.