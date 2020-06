A carregar o vídeo ...

Impedido de celebrar em campo, junto dos seus adeptos, devido à Covid-19, o Liverpool partilhou um vídeo nas redes sociais a assinalar o título de campeão que promete deixar os seus fãs arrepiados. Com narração de Jürgen Klopp, o clipe passa em revista a tradição do clube e acaba com os melhores momentos da temporada, sempre ao som do mítico 'You'll Never Walk Alone'.