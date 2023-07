Arrepiante: ex-Casa Pia expulso na Áustria após dar patada no rosto de adversário

A carregar o vídeo ...

O defesa central Marvin Martins, que em Portugal representou o Casa Pia em 2020/21, foi expulso este domingo no jogo entre o Áustria Viena e Sturm Graz, depois de ter acertado com a sola das chuteiras no rosto de um adversário num lance dividido. Ainda que tenha aparentado ser involuntário, o certo é que o defesa luxemburguês atingiu em cheio o oponente e o árbitro não teve outro remédio que o mandar para o balneário mais cedo. De resto, Martins já foi mesmo alvo de uma suspensão de três jogos devido a este lance.