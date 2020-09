Arrepiante: mexicano chora e grita após sofrer grave lesão no joelho

A carregar o vídeo ...

O médio defensivo Édgar Zaldívar, dos mexicanos do Atlas, lesionou-se com gravidade na segunda-feira no duelo com o León, e aquilo que impressionou e deixou o mundo do futebol em choque foi mesmo a forma como sofreu perante o infortúnio que teve. Com o estádio vazio, os gritos e o choro do jogador de 22 anos foi bem percetível na transmissão e chega até a arrepiar ouvir um jogador naquele sofrimento...