Arrepiante reação em Dortmund: adeptos cantam em uníssono após perda do título alemão em casa!

O Borussia Dortmund empatou este sábado (2-2), em casa, diante do Mainz, e 'entregou' o título de campeão nacional alemão ao Bayern Munique, que venceu em Colónia (1-2). No final do encontro no Signal Iduna Park, a reação dos adeptos que encheram os mais de 81 mil lugares do recinto foi arrepiante: cantaram em uníssono apesar da desilusão que foi deixar escapar um campeonato, só dependendo de si mesmos para festejar.