Arrepiante: Scaloni, Messi e jogadores argentinos em lágrimas com receção apoteótica após título mundial

A Argentina defronta esta quinta-feira o Panamá no primeiro jogo após sagrar-se campeã do Mundo no Qatar, em dezembro passado. A alviceleste foi recebida de forma apotéotica no Estádio Monumental, em Buenos Aires, onde não cabia nem mais um argentino. Seja Messi, Scaloni ou os jogadores, houve muitas lágrimas no momento em que o todo o estádio cantou, a plenos pulmões, o conhecido êxito 'Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar', tema mais cantado durante o último Campeonato do Mundo.