Arrepiante: Suárez emocionado com homenagem dos adeptos no último jogo em casa do Grémio

Luis Suárez confirmou, este domingo, que está de saída do Grémio ao fim de uma temporada no Brasil, onde contribuiu com um total de 27 golos. Após o apito final na vitória por 1-0 frente ao Vasco da Gama, onde até apontou o único golo da partida, o avançado uruguaio foi homenageado pelos adeptos do emblema brasileiro, que ao longo de largos minutos cantaram o seu nome e aplaudiram-no. (Vídeo: Twitter/Grémio)