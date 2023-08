Arsenal arranca Premier League a ganhar: o resumo do jogo com o Nottingham

A carregar o vídeo ...

O Arsenal entrou a ganhar na Premier League ao vencer o Nottingham Forest no Emirates. Os gunners abriram o marcador com um golo de Nketiah (26’), depois de uma assistência de calcanhar de Martinelli. Ainda na primeira parte, Saka (32’) fez um grande golo e ampliou a vantagem. O Nottingham ainda conseguiu reduzir por Awoniyi (82’), tentou chegar ao empate, mas o esforço não foi suficiente. Na 2.ª jornada da Premier League o Arsenal vai jogar com o Crystal Palace (segunda, 20h) e o Nottingham Forest tem encontro marcado com o Sheffield United (sexta, 19h45)