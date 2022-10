Arsenal-Liverpool: Firmino restabelece igualdade após grande assistência de Diogo Jota

Arranja alguém que goste tanto de ti como o Firmino gosta de marcar ao Arsenal



@Arsenal 2 x 2 @LFC

Diogo Jota descobriu Roberto Firmino com um passe a 'rasgar' a última linha defensiva do Arsenal e o internacional brasileiro não desperdiçou a oportunidade para restabelecer a igualdade no marcador em Londres. [: ELEVEN]