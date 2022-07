Arsenal sem Fábio Vieira mas com Cédric e Nuno Tavares goleia Chelsea e conquista Florida Cup

A carregar o vídeo ...

O Arsenal goleou, na madrugada deste domingo, o Chelsea (4-0) e conquistou a Florida Cup. Ainda sem Fábio Vieira mas com as entradas de Cédric - que assistiu para o último golo - e Nuno Tavares no decorrer do jogo, os tentos dos gunners foram apontados por Gabriel Jesus (16'), Odegaard (36'), Saka (66') e Lokonga (90+3'). Veja os melhores momentos do encontro. (Vídeo: Twitter/Florida Cup)