William Saliba fez um autogolo na vitória do Arsenal sobre o Leicester por 4-2, mas nem isso foi motivo para não ter o apoio dos adeptos dos gunners. No final do encontro, Mikel Arteta mostrou-se surpreendido com a atitude dos apoiantes do emblema de Londres e admitiu que nunca viu nada assim na carreira. [Vídeo: One Football]