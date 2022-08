A carregar o vídeo ...

O Arsenal foi a Anfield na última época perder por quatro golos sem resposta. Na preparação para o embate com o Liverpool, o técnico Mikel Arteta utilizou uma estratégia sui generis: um sistema de som, simulando o ambiente infernal no estádio dos reds, em particular o cântico "You'll Never Walk Alone". [Imagens: Prime Video]