Arthur Cabral desculpa-se pelo 'pirete': «Após ser insultado ao lado da minha família, não consegui controlar-me»

Arthur Cabral pediu desculpa aos adeptos do Benfica pelo gesto obsceno que fez ontem, à saída da garagem do Estádio da Luz. O avançado disse, numa publicação em vídeo partilhada no site das águias, que "ao ver as imagens do que aconteceu", ficou "ainda mais arrependido do ocorrido". E que o facto de ter sido "insultado ao lado da família" não justifica uma atitude que "não é nem um pouco certa."