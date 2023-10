A carregar o vídeo ...

Arthur Cabral, contratado por 20 milhões de euros mais 5 M€ por objetivos, estreou-se a marcar pelo Benfica, esta sexta-feira, diante do Lusitânia. Veja aqui o comparativo com outros avançados que passaram pelo Benfica nos últimos anos para perceber quanto tempo demorou cada um a fazer o primeiro golo com a camisola encarnada.