Arthur Cabral mostra bastidores da mudança para Lisboa e há um pormenor no carro que salta à vista

Prestes a rumar a Lisboa para assinar pelo Benfica , Arthur Cabral partilhou esta terça-feira, nas redes sociais, um 'story' onde surge a andar de carro com o que aparentam, no banco de trás, ser algumas caixas de mudanças. No entanto, o pormenor que salta à vista está mesmo no banco ao lado do avançado brasileiro, onde este parece transportar um troféu... de melhor marcador. Refira-se que Arthur Cabral foi o máximo goleador da Conference League na temporada 2022/23, com sete golos em 14 partidas pela Fiorentina. (: Instagram/Arthur Cabral)