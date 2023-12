A carregar o vídeo ...

Os últimos dias não foram fáceis para Arthur Cabral, especialmente depois do gesto para um grupo de adeptos no final do jogo com o Farense. Depois de marcar ao Salzburgo e garantir um lugar para o Benfica na Liga Europa, o dianteiro admite novamente que errou e assume esperar que com este golo as pazes tenham sido feitas.