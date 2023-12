Ao 12.º jogo pelo Benfica na Liga Betclic, Arthur Cabral conseguiu finalmente o seu primeiro golo. Foi diante do Famalicão, na conclusão a uma jogada pela direita do ataque encarnado. Este foi o quarto golo do avançado brasileiro pelo clube da Luz, curiosamente um em cada competição que disputou (Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões).