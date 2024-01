Artur Jorge sobre Zalazar: «De forma mais ou menos natural, a verdade vem ao de cima...»

A carregar o vídeo ...

Artur Jorge deixou elogios ao desempenho de Rodrigo Zalazar no jogo contra o Benfica, em que o criativo apontou dois golos na derrota por 3-2 dos bracarenses nos oitavos de final da Taça de Portugal. Em declarações na conferência de imprensa ainda no Estádio da Luz, o treinador dos arsenalistas recordou o momento menos feliz que o centro-campista teve num outro duelo com as águias e atirou: "De forma mais ou menos natural, a verdade vem ao de cima..."