Arturo Vidal de maca a caminho da ambulância após sofrer lesão grave

A carregar o vídeo ...

Arturo Vidal sofreu uma lesão grave no joelho direito durante a partida de ontem do Chile com a Colômbia (0-0), de apuramento para o Mundial de 2026. O médio de 36 anos do Athletico Paranaense saiu do campo de maca, foi de ambulância para o hospital e os exames que ali realizou revelaram uma "lesão meniscal traumática aguda com bloqueio articular". Vai ser operado e, segundo a imprensa brasileira, não volta a jogar em 2023. (Vídeo Twitter)