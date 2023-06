As agressões e a confusão no Sp. Braga-Benfica em futsal: veja as imagens que não passaram na TV

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga-Benfica (2-3), jogo 3 das meias-finais do playoff da Liga Placard de futsal, terminou com agressões entre atletas e elementos do staff. Momentos de enorme tensão que não passaram na televisão mas que pode ver aqui, através das imagens divulgadas pelo site PressNet Tudo começou com Gonçalo Alves a festejar o triunfo de forma efusiva, atitude que não caiu bem em Tiago Brito, capitão do Sp. Braga e ex-jogador das águias, que rapidamente foi tirar satisfações com o team manager das águias. A partir daí, os jogadores envolveram-se em cenas lamentáveis e com agressões à mistura entre os dois bancos.Gonçalo Alves, team manager, e Carlos Monteiro, ala, foram expulsos do lado do Benfica, ao passo que no Sp. Braga o adjunto Luís Silva e os jogadores Júnior e Tiago Brito também receberam ordem de expulsão.