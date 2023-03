As bombásticas palavras de Rossi sobre Márquez que foram 'recuperadas' pelos fãs do MotoGP

A carregar o vídeo ...

Passaram quase cinco anos sobre este vídeo, mas a verdade é que, depois do sucedido esta tarde em Portimão, muitos foram ao baú buscar estas declarações bombásticas de Valentino Rossi sobre Marc Márquez. Na altura, o italiano tinha desistido do Grande Prémio da Argentina após uma ultrapassagem perigosa de Marc Márquez, e, depois de se ter recusado a ouvir as desculpas do espanhol na sua box, disse à imprensa que tem medo de correr com espanhol porque ele faz o que quer e não é punido seriamente. "Não tem respeito por ninguém!". Quase cinco anos depois... a história repete-se!