As cenas de pancadaria no Dragão Arena durante a AG do FC Porto: caos total no recinto

Os ânimos aqueceram na Assembleia Geral do FC Porto, com alguns adeptos a chegarem mesmo a vias de facto no interior da Dragão Arena. Noutro vídeo, colocado a circular nas redes sociais, é possível ver-se Fernando Madureira numa acalorada discussão com um outro adepto do clube e ainda trocas de bocas noutro ponto do reduto onde decorre a AG.