Confrontos entre adeptos mesmo antes do arranque do Brasil-Argentina, de apuramento para o Mundial'2026, estão a retardar o apito inicial do encontro. Os jogadores das duas seleções ainda tentaram acalmar os ânimos mas sem sucesso, com a polícia a ter de intervir. Entretanto, os futebolistas argentinos deixaram mesmo o relvado...