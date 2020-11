A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira assumiu que as últimas voltas do Grande Prémio de Portugal foram muito intensas e complicadas, tanto pelo desgaste acumulado, mas também pelo facto de umas gotas de suor lhe terem caído na viseira e o terem deixado sem visão em determinados pontos da pista. Tudo isto numa prova que na sua opinião foi a mais longa do que esperava.