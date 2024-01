A carregar o vídeo ...

Eric Dier chegou esta quinta-feira à Alemanha para ser reforço do Bayern Munique. O antigo defesa central do Sporting realizará, ainda hoje, os habituais exames médicos. Dier estava no Tottenham, mas não fazia parte das opções de Ange Postecoglou. Segundo a imprensa internacional, custará cerca de 4 milhões de euros aos cofres do emblema alemão. (Vídeo: Florian Plettenberg/X).