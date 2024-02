As imagens da chegada de Nuno Ribeiro no início do julgamento da W52

A carregar o vídeo ...

Os antigos ciclistas da W52-FC Porto começam a ser julgados esta quinta-feira pelo crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos , com os dirigentes da equipa a responderem ainda por administração de substância e métodos proibidos. O início do julgamento estava agendado para as 9h15 no pavilhão anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, mas os arguidos e os seus advogados só começaram a chegar mais perto das 9H30, como Nuno Ribeiro cujas imagenscaptou. As sessões do julgamento decorrerão, pelo menos, até 28 de junho, com as primeiras duas a acontecerem em dias sucessivos.