Trubin já está em Portugal para ser reforço do Benfica. O guarda-redes contratado ao Shakhtar aterrou em Tires por volta das 20h30. O guardião custará às águias 10 milhões de euros, mais 1 M€ por objetivos, com o clube de Donetsk a ter direito a 40% do valor de uma futura transferência.