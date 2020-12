A carregar o vídeo ...

Record captou a conversa entre Jorge Jesus, Rui Costa e Luisão antes do Benfica-Portimonense. Recorde-se que a reprimenda do antigo central ao plantel, em pleno relvado, na Supertaça - com Rui Costa e JJ por perto -, gerou polémica na Luz. O agora diretor técnico estará no banco hoje, como o treinador já havia garantido ontem na conferência.