As imagens da destruição causada pelos ultras do Benfica num hotel na Portela

Cerca de 50 ultras do Benfica provocaram vários estragos, na última madrugada, no Hotel Stay Aeroporto, na Portela. Vestidos de negro e munidos de bastões de madeira, este grupo de adeptos invadiu aquela unidade hoteleira, onde se encontravam várias dezenas de adeptos do Inter Milão que ali pernoitavam após o jogo entre as duas equipas na 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que terminou com um empate (3-3).