A carregar o vídeo ...

Após a vitória do Benfica sobre o Famalicão, elementos da claque 'No Name Boys' ficaram nas imediações do Estádio da Luz, esperando a chegada da meia-noite para celebrar o aniversário da claque. Nesse momento, a festa acabou por motivar uma intervenção policial, da qual resultou um elemento da autoridade ferido.