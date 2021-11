As imagens da forte operação policial que levou à detenção de ultras do Barcelona

A carregar o vídeo ...

A Polícia Nacional espanhola partilhou esta quinta-feira nas redes sociais um vídeo no qual mostra ao detalhe a forte operação policial que levou à detenção de 14 dos elementos mais violentos dos Boixos Nois, a claque do Barcelona. Segundo as forças da autoridade, os detidos estavam implicados numa rede que se dedicava a delitos como tráfico de droga, prostituição coativa e ainda importação de medicamente ilegais.