Cristiano Ronaldo aterrou em Turim por volta das 21h20 (hora de Lisboa, mais uma em Itália), depois de uma viagem de pouco mais de três horas, iniciada na Madeira, onde passou as últimas semanas. O craque da Juventus seguiu com Georgina e os filhos para a cidade italiana, tendo em vista o regresso aos trabalhos. À chegada, foi notório algum aparato, com uma escolta considerável ao CR7.