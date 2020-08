A carregar o vídeo ...

Edinson Cavani partiu, durante a noite deste domingo, rumo à Europa. O avançado uruguaio, antes da partida do aeroporto de Montevideu, no Uruguai, distribuiu alguns autógrafos, posou para fotografias com fãs e ainda falou à imprensa presente no local. [Vídeo: Ana Ines Martínez]