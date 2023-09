A carregar o vídeo ...

A transferência de João Palhinha do Fulham para o Bayern Munique caiu, numa altura em que já fechou o mercado na Bundesliga. O internacional português até já teria feito os exames médicos e tirado fotografias com o equipamento do clube alemão para a apresentação oficial, segundo o jornalista Fabrizio Romano, mas o Fulham não facilitou a saída do médio e o negócio caiu. [Vídeo: Twitter Torben Hoffmann]