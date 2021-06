A carregar o vídeo ...

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, celebrou esta terça-feira 72 anos e festejou juntamente com Jorge Jesus, Rui Costa, Rui Pedro Braz, Pedro Pinto e José António dos Santos, conhecido como 'rei dos frangos', num restaurante no Montijo. A CMTV revelou algumas imagens do momento.