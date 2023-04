As imagens do aparatoso acidente sofrido por Oscar Cardozo

A carregar o vídeo ...

Oscar Cardozo viveu um fim de semana de altos e baixos. No sábado, diante do Cerro Porteño, brilhou ao mais alto nível ao marcar quatro golos na goleada do Club Libertad por 5-0; no domingo, nem 24 horas depois da noite de glória, sofreu um acidente aparatoso em Assunção, chocando com um outro veículo e, depois, na tentativa de evitar males maiores, com um poste de iluminação. Para complicar a situação, o ex-jogador do Benfica conduzia um jipe sem matrícula.