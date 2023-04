As imagens do desalento dos jogadores do Sporting após a derrota com o AZ Alkmaar

A carregar o vídeo ...

O Sporting caiu nas meias-finais da 'final four' da Youth League no desempate por penáltis frente ao AZ Alkmaar. Callai ainda defendeu um penálti, mas não conseguiu impedir o adeus. Chico Lamba e Rodrigo Ribeiro claudicaram desde os 11 metros e o AZ seguiu para a final após um 4-3 nos penáltis na sequência do empate (2-2) no tempo regulamentar. No final do encontro, os jogadores não esconderam a frustração