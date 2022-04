A carregar o vídeo ...

O estádio do Desna Chernihiv ficou totalmente destruído depois de um bombardeamento russo, na Ucrânia. O Yuri Gagarin Stadium é a casa do clube onde se formou Andriy Yarmolenko, médio ucraniano do West Ham. As imagens foram partilhadas pela conta de Twitter 'Zorya Londonsk'.