As imagens do tornado que afetou Alcântara, em Lisboa

A zona de Alcântara, em Lisboa, foi hoje afetada por "um tornado de fraca intensidade", que causou danos no telhado do Banco Alimentar Contra a Fome, confirmaram fontes oficiais. Patrícia Marques, meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou ter-se tratado de "uma supercélula, que passou com bastante atividade e fez um movimento rotacional que terá resultado na imagem semelhante a um funil".