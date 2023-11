A carregar o vídeo ...

Depois de já ter ficado de fora do encontro com o Famalicão, no sábado, Gonçalo Guedes não participa no último treino do Benfica antes do jogo da Champios com o Inter Milão. Ao relvado não subiram também Bah e Neres, a recuperarem de lesão, tendo o brasileiro sido operado este mês ao joelho esquerdo. Os três fizeram tratamento e trabalho de ginásio.