As imagens dos confrontos que provocaram pelo menos 100 mortos na Indonésia

O futebol indonésio está em choque pelos acontecimentos deste sábado, pouco depois do apito final no duelo entre Arema e Persebaya Surabaya, que resultou no triunfo da equipa visitante por 3-2. De acordo com relatos da imprensa internacional, mais de 100 pessoas e pelo menos dois polícias morreram na sequência de violentos confrontos, que semearam o caos no Kanjuruhan Stadium em Malang mal soou o apito do árbitro.