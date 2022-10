A carregar o vídeo ...

Aos 34 anos, Gonzalo Higuaín disputou esta madrugada a sua última partida enquanto jogador profissional e a forma como reagiu ao apito final diz bem da emoção do momento. O argentino do Inter Miami agachou-se e acabou em lágrimas, isto depois de uma partida de despedida que não foi propriamente para recordar: a sua equipa perdeu por 3-0 diante do New York City.