As imagens que estão a indignar Espanha: 'Botellon' reuniu mais de 3 mil jovens

Espanha está em choque com as imagens que surgiram de Tomelloso, a cidade que atualmente é conhecida como a 'Wuhan' espanhola, por ter a taxa de mortalidade por Covid-19 mais elevada do país, e há quem diga de toda a Europa. Mas este fim de semana os jovens parecem ter-se esquecido do vírus e das recomendações e dois dias antes de entrarem na fade 2 de desconfinamento 'festejaram' nas ruas com um mega botellon que reuniu cerca de 3 mil jovens. As denúncias foram feitas pelos vizinhos do local escolhido e as imagens tanto da noite como da manhã seguinte mostram bem o que por ali aconteceu.