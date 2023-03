As loucas festas em casa de Ronaldinho: «Passadeiras vermelhas, segurança por todo o lado, mulheres...»

A carregar o vídeo ...

Patricio Rubio foi companheiro de equipa de Ronaldinho no Querétaro, do México, uma experiência que considera inesquecível não só pelo que viveu dentro de campo como... fora dele. Em entrevista ao podcast 'Pelozato al Vacío', o jogador chileno recordou as loucas festas em casa do brasileiro onde não faltavam "passadeiras vermelhas, segurança em todo o lado, mulheres..."