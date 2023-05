As palavras de Ancelotti após insultos racistas a Vinícius: «Queres falar de futebol? Ou falamos de outra coisa?»

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid perdeu por 1-0 na visita ao reduto do Valencia, mas as declarações de Carlo Ancelotti posteriores à partida não tiveram como objeto a análise da partida. Ao invés, o técnico italiano focou-se no episódio de racismo que envolveu Vinícius Jr., algo que no seu entender não pode continuar a acontecer.